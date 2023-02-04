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    «У меня будто вырвали сердце». Нойер жестко раскритиковал руководство «Баварии»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сделал скандальное заявление в связи с увольнением из мюнхенского клуба тренера вратарей Тони Тапаловича.

    «Это решение стало для меня тяжелым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Это словно сбило меня с ног. Этот удар пришeлся по мне, когда я и так уже лежал на земле.

    Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим.

    Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали.

    Я думаю, этим всe сказано. Мы, вратари, это команда в команде, но Тони любили все», – рассказал Нойер.

    • Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.
    • Тапалович работал в «Баварии» с 2011 года.
    • У него были разногласия с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманом.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1881

      jek718875 9 минут назад

      Давай рви от них к нам, Химки поднимать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18705

      Cleaner 24 минуты назад

      Нойер, так это именно ты и ПОДСТАВИЛ тренера вратарей Тапаловича.

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