«У меня будто вырвали сердце». Нойер жестко раскритиковал руководство «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сделал скандальное заявление в связи с увольнением из мюнхенского клуба тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Это решение стало для меня тяжелым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Это словно сбило меня с ног. Этот удар пришeлся по мне, когда я и так уже лежал на земле.

Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере. А я пережил многое, меня можно назвать толстокожим.

Но то, что произошло сейчас, это совершенно другой уровень. Все парни во вратарской группе были словно разорваны на куски. Люди рыдали.

Я думаю, этим всe сказано. Мы, вратари, это команда в команде, но Тони любили все», – рассказал Нойер.

Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.

Тапалович работал в «Баварии» с 2011 года.

У него были разногласия с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманом.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно