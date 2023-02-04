Нойеру грозят санкции от «Баварии» за критику в адрес клуба

Руководство «Баварии» недовольно высказываниями капитана команды Мануэля Нойера.
36-летний футболист раскритиковал клуб за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
Это интервью не было согласовано, поэтому голкиперу грозят санкции – как минимум штраф.
- Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.
- Тапалович работал в «Баварии» с 2011 года.
- У него были разногласия с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманом.
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Источник: Bild