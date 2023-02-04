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    Нойеру грозят санкции от «Баварии» за критику в адрес клуба

    Руководство «Баварии» недовольно высказываниями капитана команды Мануэля Нойера.

    36-летний футболист раскритиковал клуб за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

    Это интервью не было согласовано, поэтому голкиперу грозят санкции – как минимум штраф.

    • Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.
    • Тапалович работал в «Баварии» с 2011 года.
    • У него были разногласия с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманом.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +562

      semm 3 часа назад

      Правильно "Бавария" ещё к столбу скотчем примотайте этого Нойера - ничего не понимая в тренерах вратарей, а выступает! И смартфон на чипах у него отнимите!

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    • ...
      Рейтинг: +18711

      Cleaner 3 часа назад

      Нойер сломал ногу, а повредил голову. Или это звездная болезнь в таком почтенном возрасте проявилась???

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