Нойеру грозят санкции от «Баварии» за критику в адрес клуба

Руководство «Баварии» недовольно высказываниями капитана команды Мануэля Нойера.

36-летний футболист раскритиковал клуб за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Это интервью не было согласовано, поэтому голкиперу грозят санкции – как минимум штраф.

Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона-2022/23.

Тапалович работал в «Баварии» с 2011 года.

У него были разногласия с главным тренером мюнхенской команды Юлианом Нагельсманом.

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