Германия и Нойер продлили серии игр с пропущенными голами на ЧМ после победы в 2014-м

Сборная Германии пропустила голы во всех матчах в группе E на ЧМ-2026.

Немцы сыграли с Кюрасао (7:1), Кот-д’Ивуаром (2:1) и Эквадором (1:2).

Серия матчей Германии с пропущенными голами в финальных турнирах ЧМ достигла 9 встреч подряд.

На ЧМ-2022 немцы пропустили от Японии (1:2), Испании (1:1) и Коста-Рики (4:2), на ЧМ-2018 – от Мексики (0:1), Швеции (2:1) и Южной Кореи (0:2). В обоих случах команда не вышла из группы.

В последний раз Германия провела сухой матч на мундиале в финале ЧМ-2014 – тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в девяти играх подряд.

Текущая серия Германии без сухих матчей на чемпионатах мира – самая длинная за последние 72 года.