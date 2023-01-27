Агент Изидора прокомментировал новость о скором переходе форварда в «Лион»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, отреагировал на информацию, что его клиент близок к трансферу в «Лион» за 6 миллионов евро.

«СМИ каждый день о чeм-то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал контракт с «Галатасараем», вчера – с «Лорьяном», сегодня – с «Лионом», завтра – с мюнхенской «Баварией», а после – с «Реалом»... Это бесконечно», – сказал агент.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно