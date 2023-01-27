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    Агент Изидора прокомментировал новость о скором переходе форварда в «Лион»

    Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, отреагировал на информацию, что его клиент близок к трансферу в «Лион» за 6 миллионов евро.

    «СМИ каждый день о чeм-то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал контракт с «Галатасараем», вчера – с «Лорьяном», сегодня – с «Лионом», завтра – с мюнхенской «Баварией», а после – с «Реалом»... Это бесконечно», – сказал агент.

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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