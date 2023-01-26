«Пихач от Карпина – самый страшный штраф». Голенков – о тренере «Ростова»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о правилах внутри команды, касающихся лишнего веса.

«Почувствовал, как Карпин следит за весом в «Ростове». Жировую измеряем часто.

Есть ли штрафы? Пихач от Георгиевича – самый страшный штраф. Если оказываешься в красной зоне, то «уничтожает».

Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу – это наше преимущество.

Нам всe объясняют, мы всe понимаем. У многих в команде есть личный диетолог. Мне повезло, что у меня вообще нет тяги к сладкому», – заявил Голенков.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Ближайший официальный матч – против «Урала» в Кубке России (22 февраля).

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