Садыгов рассказал, требовал ли от Юрана ставить сына в состав «Химок»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера клуба в начале сезона.

– Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

– Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел...

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