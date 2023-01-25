Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Садыгов рассказал, требовал ли от Юрана ставить сына в состав «Химок»

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера клуба в начале сезона.

    – Бытует распространенное мнение, что срок пребывания тренера «Химок» зависит от того, ставит он в состав вашего сына или нет. Есть версия, что из-за этого своего поста лишился Юран.

    – Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда все равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел...

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
    • 24 января «Фонбет» перестал спонсировать подмосковный клуб.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Садыгов объяснил, почему уволил Юрана из «Химок»
    Юран: «Будем ждать, пока УЕФА через год продлит отстранение? Да пошли они на три буквы» 4
    Юран назвал главную проблему молодых российских футболистов 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +878

      Rabinovi_ch 11 минут назад

      На сколько помню, при Юране химки не особо сильно и проигрывали...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11