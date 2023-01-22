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  • Дани Алвес путается в показаниях. Сначала он сказал, что не знает девушку, а потом – что она сама на него накинулась

Дани Алвес путается в показаниях. Сначала он сказал, что не знает девушку, а потом – что она сама на него накинулась

22 января 2023, 10:11
6

Следователи допрашивают бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. Игрок путается в показаниях.

Алвес не отрицает, что был в клубе, но не признает сексуальное насилие. Следствие считает эту версию противоречащей доказательствам.

Бразилец дает путаные показания. Сначала он сказал, что не знает девушку. Затем Алвес дал сведения, что видел девушку, но между ними ничего не было. А потом спортсмен признался: пострадавшая сама на него накинулась.

Сообщается, что на суде, определявшем меру пресечения, Алвес вел себя самоуверенно, полагая, что его не накажут.

  • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
  • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.
  • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

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Источник: Marca
Бразилия. Серия А Алвес Дани
Комментарии (6)
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russkiisergei
1674372732
ВОт и никто за него не вписывается!!!! а, за кокошу и мамая вписывались черти всякие
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Dob13
1674377732
А в чем путается? Он ее видел, но при этом не знает ее! И она на него накинулась. Где противоречия?
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serglider
1674431979
У него что? Нет денег на толкового адвоката! Своими "показаниями" он тупо подписывает себе тюремный срок! Хотя мог банально заплатить бабосы и замять дело, как это сделал Роналду. И да, мне просто интересно, в женском или мужском туалете он ее "изнасиловал" или теперь залез рукой под юбку и это уже считается изнасилованием?
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jek718875
1674463557
Дани не мог изнасиловать, он старенький,его женщины не интересуют, только футбол, он жертва, судить надо бабищу,свободу Д.Алвесу
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