Дани Алвес путается в показаниях. Сначала он сказал, что не знает девушку, а потом – что она сама на него накинулась

Следователи допрашивают бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. Игрок путается в показаниях.

Алвес не отрицает, что был в клубе, но не признает сексуальное насилие. Следствие считает эту версию противоречащей доказательствам.

Бразилец дает путаные показания. Сначала он сказал, что не знает девушку. Затем Алвес дал сведения, что видел девушку, но между ними ничего не было. А потом спортсмен признался: пострадавшая сама на него накинулась.

Сообщается, что на суде, определявшем меру пресечения, Алвес вел себя самоуверенно, полагая, что его не накажут.

В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.

Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.

После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

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