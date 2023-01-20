Предполагаемая жертва Алвеса сказала, что бразилец изнасиловал ее в туалете

Девушка, обвинявшая Дани Алвеса в сексуальных домогательствах, дала показания в суде.

Предполагаемая жертва утверждает, что 39-летний футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба.

По словам девушки, бразилец закрыл дверь и не выпускал ее.

В туалете Алвес якобы заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого экс-защитник «Барселоны» ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

Девушка обратилась в полицию, а также обследовалась в больнице. В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Инцидент произошел 30 декабря в барселонском клубе Sutton.

Сегодня суд заключил Алвеса под стражу без права залога.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию