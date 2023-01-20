Предполагаемая жертва Алвеса сказала, что бразилец изнасиловал ее в туалете

Девушка, обвинявшая Дани Алвеса в сексуальных домогательствах, дала показания в суде.
Предполагаемая жертва утверждает, что 39-летний футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба.
По словам девушки, бразилец закрыл дверь и не выпускал ее.
В туалете Алвес якобы заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого экс-защитник «Барселоны» ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.
Девушка обратилась в полицию, а также обследовалась в больнице. В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.
- Инцидент произошел 30 декабря в барселонском клубе Sutton.
- Сегодня суд заключил Алвеса под стражу без права залога.
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Источник: El Periodico