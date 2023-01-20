Еще один голландский клуб заинтересовался Сперцяном

На полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна появился еще один претендент из Эредивизие.

«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба – ПСВ и «Фейеноорд».

Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», – сообщил источник Sport24.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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