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    Еще один голландский клуб заинтересовался Сперцяном

    На полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна появился еще один претендент из Эредивизие.

    «В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба – ПСВ и «Фейеноорд».

    Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», – сообщил источник Sport24.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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