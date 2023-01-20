Геркус заявил, что Дзюба не перейдет в «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что нападающий Артем Дзюба не перейдет в московский клуб.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», – сказал Геркус.

Московский клуб вышел из переговоров с Дзюбой по трем причинам.

«Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября.

Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро.

34-летний форвард был согласен на эти условия.

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