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    Геркус заявил, что Дзюба не перейдет в «Торпедо»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что нападающий Артем Дзюба не перейдет в московский клуб.

    «Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», – сказал Геркус.

    • Московский клуб вышел из переговоров с Дзюбой по трем причинам.
    • «Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября.
    • Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро.
    • 34-летний форвард был согласен на эти условия.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -44

      diamondfan 2 минуты назад

      Правильно, он нах ни кому не нужен в рпл!

      0
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      Рейтинг: +132

      odessakmv 1 час назад

      не прошел тест по рукоблудию?

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