«Торпедо» вышло из переговоров с Дзюбой по трем причинам

Стало известно, почему «Торпедо» отказалось от подписания нападающего Артема Дзюбы.
Решение руководством московского клуба принималось с учетом трех причин:
- плохая форма футболиста;
- негативная реакция болельщиков на возможный трансфер;
- потенциальные проблемы с атмосферой в раздевалке.
«Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября. Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро. 34-летний форвард был согласен на эти условия.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова