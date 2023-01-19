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    «Торпедо» вышло из переговоров с Дзюбой по трем причинам

    Стало известно, почему «Торпедо» отказалось от подписания нападающего Артема Дзюбы.

    Решение руководством московского клуба принималось с учетом трех причин:

    • плохая форма футболиста;
    • негативная реакция болельщиков на возможный трансфер;
    • потенциальные проблемы с атмосферой в раздевалке.

    «Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября. Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро. 34-летний форвард был согласен на эти условия.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    19.01.2023 23:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1425

      вальтер79 10 минут назад

      да уж это называется привет медиа лига артем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      первая причина это ты.
      а вторая болельщиков мечты.
      третья причина это боль, от того видосика с тобой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24029

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А была хоть одна причина вхождения с ним в переговоры?.. )

      2
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