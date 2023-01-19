«Торпедо» вышло из переговоров с Дзюбой по трем причинам

Стало известно, почему «Торпедо» отказалось от подписания нападающего Артема Дзюбы.

Решение руководством московского клуба принималось с учетом трех причин:

плохая форма футболиста;

негативная реакция болельщиков на возможный трансфер;

потенциальные проблемы с атмосферой в раздевалке.

«Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября. Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро. 34-летний форвард был согласен на эти условия.

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