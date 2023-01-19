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«Торпедо» вышло из переговоров с Дзюбой по трем причинам

19 января 2023, 23:32
7

Стало известно, почему «Торпедо» отказалось от подписания нападающего Артема Дзюбы.

Решение руководством московского клуба принималось с учетом трех причин:

  • плохая форма футболиста;
  • негативная реакция болельщиков на возможный трансфер;
  • потенциальные проблемы с атмосферой в раздевалке.

«Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября. Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро. 34-летний форвард был согласен на эти условия.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Торпедо Дзюба Артем
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1674161600
А была хоть одна причина вхождения с ним в переговоры?.. )
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сутулая собака и лисы
1674164383
первая причина это ты. а вторая болельщиков мечты. третья причина это боль, от того видосика с тобой.
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вальтер79
1674167873
да уж это называется привет медиа лига артем
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eugen-han
1674189989
Эти причины конечно же могут иметь право на существование, но мне кажется, что Талалаев убедил руководство в том, что Дзюба не подойдёт его команде по простой формуле: цена-качество на сегодняшний момент. Тренер вправе не ставить ,,дерево" в основу на игру, так какой смысл держать его за неадекватные деньги в клубе!(?) Торпедо, надо признать клуб не богатый, если не сказать, что бедный,- это так стало со времён Лужкова - мэра Москвы, который по сути ,,обул" и уже убивал, но не убил легендарный клуб столицы нашей родины.
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zigbert
1674217256
Все вроде бы складывалось хорошо и трансфер мог состояться. Но недооценивать негатив своих болельщиков тоже нельзя. Кому нужны такие конфликты?
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