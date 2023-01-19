«Он по жизни такой человек». Чернышов жестко раскритиковал Юрана

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на обвинения со стороны экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.

– Вам не было обидно было слышать слова Сергея Юрана, который в открытую назвал вас виновным в истории с бромантаном?

– Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите.

Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек.