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    «Он по жизни такой человек». Чернышов жестко раскритиковал Юрана

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на обвинения со стороны экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.

    – Вам не было обидно было слышать слова Сергея Юрана, который в открытую назвал вас виновным в истории с бромантаном?

    – Я хорошо знаю Юрана. Это человек, который может говорить все, что угодно, ради своей выгоды. Ради себя он обвинит кого хотите.

    Обижаться? Ну какой в этом смысл? Каждый выбирает свой путь для достижения целей. У кого-то нормальный путь, кто-то за счет другого человека хочет пропиариться и пойти. Юран выбрал такой путь. Он по жизни такой человек.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9702

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гнать , этого Юрана из нашего футбола ! - Балабол , пустозвон , недотренер ,чего стоит , его 100 % обещание стать главным тренером команды РПЛ в декабре.

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      Рейтинг: +24025

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видимо эта "слава" широко разошлась в футбольном сообществе, поэтому Юран с таким трудом находит себе новое место работы.

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