Промес посетил матч хоккейного «Спартака» с «Автомобилистом»

Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса заметили на трибунах во время матча КХЛ «Спартак» – «Автомобилист».

31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам. Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Фото: «Чемпионат».

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