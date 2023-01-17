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    Промес посетил матч хоккейного «Спартака» с «Автомобилистом»

    Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса заметили на трибунах во время матча КХЛ «Спартак» – «Автомобилист».

    31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам. Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    Фото: «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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