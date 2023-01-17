«Торпедо» хочет подписать Дзюбу в ближайшие дни

«Торпедо» готовится подписать свободного агента Артема Дзюбу. Москвичи хотят это сделать в ближайшие дни.

Футболист сейчас в Москве, несмотря на то что «Торпедо» проводит сборы в Турции. Игрок продолжает переговоры.

«РБ Спорт» на прошлой неделе сообщил, что соглашение между сторонами будет рассчитано на полгода.

34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.

С тех пор россиянин находится без клуба.

В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари HH», трансфер обсуждала «Bенeция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Тоpпедo»

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