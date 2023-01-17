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    «Торпедо» хочет подписать Дзюбу в ближайшие дни

    «Торпедо» готовится подписать свободного агента Артема Дзюбу. Москвичи хотят это сделать в ближайшие дни.

    Футболист сейчас в Москве, несмотря на то что «Торпедо» проводит сборы в Турции. Игрок продолжает переговоры.

    • «РБ Спорт» на прошлой неделе сообщил, что соглашение между сторонами будет рассчитано на полгода.
    • 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
    • С тех пор россиянин находится без клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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