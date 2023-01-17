Украинец Цыганков перейдет в «Жирону» до конца месяца. Контракт согласован

Полузащитник украинского «Динамо» Виктор Цыганков перейдет в «Жирону».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб полностью согласовал контракт 25-летним украинцем.
Переговоры с «Динамо» находятся на финальной стадии. Цыганков перейдет в «Жирону» в январе, а не бесплатно летом, как сообщалось ранее.
- Цыганков стоит 22 миллиона евро.
- В сезоне УПЛ у Цыганкова 13 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- У Цыганкова 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер Фабрицио Романо