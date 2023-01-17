Украинец Цыганков перейдет в «Жирону» до конца месяца. Контракт согласован

Полузащитник украинского «Динамо» Виктор Цыганков перейдет в «Жирону».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб полностью согласовал контракт 25-летним украинцем.

Переговоры с «Динамо» находятся на финальной стадии. Цыганков перейдет в «Жирону» в январе, а не бесплатно летом, как сообщалось ранее.

Цыганков стоит 22 миллиона евро.

В сезоне УПЛ у Цыганкова 13 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

У Цыганкова 43 матча и 7 голов за сборную Украины.

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