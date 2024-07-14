«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке игрока сборной Украины

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям СМИ, английский гранд хочет видеть в своей команде 26-летнего украинца. Заинтересованность в Цыганкове выразил наставник команды Эриг Тен Хаг. Представители клуба уже провели консультации с окружением игрока. Боссы «МЮ» раздумывают над стратегией, которая позволит убедить «Жирону» согласиться на трансфер.

Каталонский клуб не намерен отпускать Виктора в другую команду и работает над продлением контракта. Сам футболист заявил, что начнет подготовку к новому сезону в составе «Жироны», а дальше будет реагировать на полученные предложения. В договоре Цыганкова и «Жироны» прописана сумма выкупа в размере 30 миллионов евро.

Также подписать игрока пытается «Астон Вилла». Унаи Эмери просит руководство приобрести украинского вингера.