Цыганков может перейти из «Жироны» в АПЛ

Сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в перехода вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает As. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Баварии».
«У него есть предложения, и он хочет их оценить спокойно», – сообщили источники, близкие к 26-летнему игроку сборной Украины.
- Нынешний контракт Цыганкова с каталонским клубом рассчитан до 2027 года.
- В 33 матчах нынешнего сезона за «Жирону» на счету украинца 6 голов и 6 передач.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.