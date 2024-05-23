Цыганков может перейти из «Жироны» в АПЛ

Сразу несколько клубов АПЛ заинтересованы в перехода вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает As. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Баварии».

«У него есть предложения, и он хочет их оценить спокойно», – сообщили источники, близкие к 26-летнему игроку сборной Украины.