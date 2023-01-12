Бразильский журналист предположил, вернется ли Фернандес в ЦСКА

Да оставьте уже Марио в покое,он большую пользу принёс как ЦСКА так и России!!!Пусть играет в комфорте у себя на родине.Можно даже прощальный матч цска организовать!
Бразильский журналист Фабио Алейшо не уверен, что защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА.
— Марио Фернандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?
— Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине.
Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.
- «Интернасьонал» арендовал Фернандеса у ЦСКА.
- Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
- В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
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