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    Бразильский журналист предположил, вернется ли Фернандес в ЦСКА

    Бразильский журналист Фабио Алейшо не уверен, что защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

    Марио Фернандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?

    — Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине.

    Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.

    • «Интернасьонал» арендовал Фернандеса у ЦСКА.
    • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
    • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      BoevStas1 9 минут назад

      Да оставьте уже Марио в покое,он большую пользу принёс как ЦСКА так и России!!!Пусть играет в комфорте у себя на родине.Можно даже прощальный матч цска организовать!

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