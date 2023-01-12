Бразильский журналист предположил, вернется ли Фернандес в ЦСКА

Бразильский журналист Фабио Алейшо не уверен, что защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

— Марио Фернандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?

— Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине.

Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.

«Интернасьонал» арендовал Фернандеса у ЦСКА.

Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.

В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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