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    Широков: «Даже если перейдем в Азию, кто сказал, что нас пустят на ЧМ-2026 в США?»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе РФС в Азию.

    «Как отнeсся к решению РФС пока что не идти в Азию? Положительно. На данный момент не вижу смысла туда идти. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчетов — ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК — есть ли четкая договоренность?

    Возможно, сначала следовали общему тренду на Азию, а потом кто-то подсказал, что необходимо подумать и все взвесить.

    Да, наш бизнес переходит на Восток, но, может быть, не во всем следует идти по тренду? Что касается спортивной составляющей — допустим, мы играем отборочный турнир в Азии, проходим его, но ЧМ-2026 проходит в трех странах, в том числе в США — кто сказал, что нас туда пустят?» – сказал Широков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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