Широков: «Даже если перейдем в Азию, кто сказал, что нас пустят на ЧМ-2026 в США?»

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Как отнeсся к решению РФС пока что не идти в Азию? Положительно. На данный момент не вижу смысла туда идти. Если кто-то этого захотел, то не предоставил расчетов — ни экономических, ни логистических. Нет ясности и с тем, примут ли нас в АФК — есть ли четкая договоренность?

Возможно, сначала следовали общему тренду на Азию, а потом кто-то подсказал, что необходимо подумать и все взвесить.

Да, наш бизнес переходит на Восток, но, может быть, не во всем следует идти по тренду? Что касается спортивной составляющей — допустим, мы играем отборочный турнир в Азии, проходим его, но ЧМ-2026 проходит в трех странах, в том числе в США — кто сказал, что нас туда пустят?» – сказал Широков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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