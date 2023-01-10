«Локомотив» снова близок к трансферу Самошникова

Защитник «Рубина» Илья Самошников все еще может оказаться в «Локомотиве».

В декабре сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в московский клуб, однако сделка не состоялась якобы из-за проваленного медосмотра.

По информации «СЭ», стороны снова обсуждают трансфер игрока и могут оформить его до конца текущей недели.

В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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