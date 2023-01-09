Сычев оценил перспективы «Локомотива» избежать вылета из РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопросы о московской команде.
– Душа за «Локомотив» не болит?
– Это такой личный вопрос. Оставим.
– Сейчас все налаживается. Пришел Галактионов.
– Посмотрим.
– Верите, что все исправится?
– Покажет игра. Сейчас мы имеем 14-е место.
– Как вам новые трансферы: Пиняев, Глушенков, Лантратов?
– Посмотрим, все покажет начало чемпионата.
– Верите, что такая статусная команда, как «Локомотив» может вылететь?
– Такое только в страшном сне снится.
– «Рубину» тоже только в страшном сне снилось.
– Честно говоря, не верю, потому что состав не позволяет по качеству.
– Хуже уже не будет?
– До этого тоже говорили при другом руководстве, что хуже не будет. Однако же имеем то, что имеем.
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
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