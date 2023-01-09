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    Сычев оценил перспективы «Локомотива» избежать вылета из РПЛ

    Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопросы о московской команде.

    – Душа за «Локомотив» не болит?

    – Это такой личный вопрос. Оставим.

    – Сейчас все налаживается. Пришел Галактионов.

    – Посмотрим.

    – Верите, что все исправится?

    – Покажет игра. Сейчас мы имеем 14-е место.

    – Как вам новые трансферы: Пиняев, Глушенков, Лантратов?

    – Посмотрим, все покажет начало чемпионата.

    – Верите, что такая статусная команда, как «Локомотив» может вылететь?

    – Такое только в страшном сне снится.

    – «Рубину» тоже только в страшном сне снилось.

    – Честно говоря, не верю, потому что состав не позволяет по качеству.

    – Хуже уже не будет?

    – До этого тоже говорили при другом руководстве, что хуже не будет. Однако же имеем то, что имеем.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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