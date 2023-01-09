Сычев оценил перспективы «Локомотива» избежать вылета из РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопросы о московской команде.

– Душа за «Локомотив» не болит?

– Это такой личный вопрос. Оставим.

– Сейчас все налаживается. Пришел Галактионов.

– Посмотрим.

– Верите, что все исправится?

– Покажет игра. Сейчас мы имеем 14-е место.

– Как вам новые трансферы: Пиняев, Глушенков, Лантратов?

– Посмотрим, все покажет начало чемпионата.

– Верите, что такая статусная команда, как «Локомотив» может вылететь?

– Такое только в страшном сне снится.

– «Рубину» тоже только в страшном сне снилось.

– Честно говоря, не верю, потому что состав не позволяет по качеству.

– Хуже уже не будет?

– До этого тоже говорили при другом руководстве, что хуже не будет. Однако же имеем то, что имеем.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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