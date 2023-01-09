Карасев прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России

Арбитр РПЛ Сергей Карасев ответил на вопросы о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча.

– Вы же должны были работать на матче «Зенита» и «Спартака», но пропустили его из‑за болезни. Когда смотрели матч, о чем думали? Слава богу, что не судил? Или жалели Москалева, что все так произошло?

– Нет, у меня такого вообще не бывает. Молился, чтобы все хорошо закончилось, потому что для любого арбитра не своя игра, когда нужно в срочном порядке собираться и куда‑то ехать заменять, это большая ответственность.

Когда узнаешь о назначении, начинаешь готовиться, прорабатывать моменты. В общем, это твоя игра, это твое. И ехать вот так спонтанно – совсем другая история.

Смотрел последние 20 минут, из‑за болезни было очень тяжело физически даже это сделать. И вот этот свисток, и... началось. Несчастный случай, по‑другому это не назовешь.

– То есть это не ошибка главного судьи?

– Нет. Лично мое мнение на основе последних посмотренных мною 20 минут – судья довел игру до конца, все было нормально.

Он дал свисток, и только потом все началось. Поэтому Володю могу только поддержать. Такой несчастный случай может произойти с любым из нас.

– Ваша оценка эпизода? Одни говорят, что Квинси Промес стал инициатором потасовки, другие – что, наоборот, его там держали и били.

– Не буду вдаваться в детали. Уже все сказано и пересказано, КДК вынес свой вердикт.

Но что касается судейства, я полностью на стороне Володи. Никто не даст гарантии, что у меня, выйдя я на этот матч, не случилось бы того же самого.

Даже несмотря на то, что у меня больше опыта. Так случилось, бывает. Просто замкнуло людей, и это началось.

Хотя уже был финальный свисток, надо пробить пенальти, уходить с поля и лететь в отпуск.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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