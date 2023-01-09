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    Карасев прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России

    Арбитр РПЛ Сергей Карасев ответил на вопросы о драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча.

    – Вы же должны были работать на матче «Зенита» и «Спартака», но пропустили его из‑за болезни. Когда смотрели матч, о чем думали? Слава богу, что не судил? Или жалели Москалева, что все так произошло?

    – Нет, у меня такого вообще не бывает. Молился, чтобы все хорошо закончилось, потому что для любого арбитра не своя игра, когда нужно в срочном порядке собираться и куда‑то ехать заменять, это большая ответственность.

    Когда узнаешь о назначении, начинаешь готовиться, прорабатывать моменты. В общем, это твоя игра, это твое. И ехать вот так спонтанно – совсем другая история.

    Смотрел последние 20 минут, из‑за болезни было очень тяжело физически даже это сделать. И вот этот свисток, и... началось. Несчастный случай, по‑другому это не назовешь.

    – То есть это не ошибка главного судьи?

    – Нет. Лично мое мнение на основе последних посмотренных мною 20 минут – судья довел игру до конца, все было нормально.

    Он дал свисток, и только потом все началось. Поэтому Володю могу только поддержать. Такой несчастный случай может произойти с любым из нас.

    – Ваша оценка эпизода? Одни говорят, что Квинси Промес стал инициатором потасовки, другие – что, наоборот, его там держали и били.

    – Не буду вдаваться в детали. Уже все сказано и пересказано, КДК вынес свой вердикт.

    Но что касается судейства, я полностью на стороне Володи. Никто не даст гарантии, что у меня, выйдя я на этот матч, не случилось бы того же самого.

    Даже несмотря на то, что у меня больше опыта. Так случилось, бывает. Просто замкнуло людей, и это началось.

    Хотя уже был финальный свисток, надо пробить пенальти, уходить с поля и лететь в отпуск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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