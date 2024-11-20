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    • Решение ЭСК по скандальной отмене гола «Краснодара» в матче с «Рубином»

    Решение ЭСК по скандальной отмене гола «Краснодара» в матче с «Рубином»

    ЭСК РФС проанализировал спорный эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

    • В концовке игры Сергей Карасев не засчитал гол «Краснодара».
    • Арбитры увидели нарушение правил со стороны Эдуарда Сперцяна.
    • Гол отменили после видеопросмотра.

    «Судья правильно отменил взятие ворот команды «Рубин» после просмотра монитора на 87-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №10 Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот команды «Рубин», в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности.

    По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – написала комиссия.

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    Источник: РФС

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    20.11.2024 19:42
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1732122355
    Аплодисменты комиссии.
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    Клубничный
    1732122973
    Все правильно, коровам молчать!
    Ответить
    Semenycch
    1732131335
    Верное решение, армян играл грубо и правильно наказан!
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