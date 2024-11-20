Решение ЭСК по скандальной отмене гола «Краснодара» в матче с «Рубином»

ЭСК РФС проанализировал спорный эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

В концовке игры Сергей Карасев не засчитал гол «Краснодара».

Арбитры увидели нарушение правил со стороны Эдуарда Сперцяна.

Гол отменили после видеопросмотра.

«Судья правильно отменил взятие ворот команды «Рубин» после просмотра монитора на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №10 Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот команды «Рубин», в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – написала комиссия.

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