Решение ЭСК по скандальной отмене гола «Краснодара» в матче с «Рубином»

ЭСК РФС проанализировал спорный эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).
- В концовке игры Сергей Карасев не засчитал гол «Краснодара».
- Арбитры увидели нарушение правил со стороны Эдуарда Сперцяна.
- Гол отменили после видеопросмотра.
«Судья правильно отменил взятие ворот команды «Рубин» после просмотра монитора на 87-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №10 Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот команды «Рубин», в опасной манере, выполнив подкат на высокой скорости в ноги соперника и совершив контакт средней интенсивности частью открытой стопы высоко поднятой ноги с голенью защитника, не думая о его безопасности.
По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Краснодара» квалифицируются как опасное нападение, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться и пригласить судью к монитору и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот, назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин» и вынести предупреждение игроку «Краснодара» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», – написала комиссия.
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