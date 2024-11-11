Экс-арбитр Федотов проанализировал два спорных момента в матче «Рубин» – «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитров, обслуживавших игру 15-го тура чемпионата между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1).

«Очень хорошая работа Кукуяна на VAR, это надо отметить. Он отработал все моменты, где требовалось его участие.

Первый 11-метровый – фол по неосторожности. Карасeв был в плохой позиции, не успел. Игрок «Краснодара» перекрывал ему обзор. Кукуян позвал – Карасeв назначил.

Второй эпизод – отменeнный гол «Краснодара». Я связываю его с рукой Кассьерры, потому что это всe одна тема. И заключается она в том, чтобы поднагреть обстановку и сказать, что судьи все плохие. Но это неправда, и арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару».

Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно.

Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами. Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный.

Карасeв его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ. Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол.

Спасибо Кукуяну на VAR, который разобрался и позвал Карасeва к монитору», – сказал Федотов.

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