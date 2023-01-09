Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Локомотив» назвал семь соперников по товарищеским матчам на зимних сборах

    Стало известно, с кем сыграет «Локомотив» в рамках подготовки ко второй части сезона-2022/23.

    Московский клуб запланировал семь товарищеских матчей на сборах в ОАЭ.

    • 18 января, 17:30 – «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)
    • 22 января, 16:00 – «Родина» (Москва, Россия)
    • 29 января, 17:00 – «Сочи» (Сочи, Россия)
    • 2 февраля, 17:30 – «Джохор» (Джохор-Бару, Малайзия)
    • 5 февраля, 17:30 – «Урарту» (Ереван, Армения)
    • 12 февраля, 17:30 – «Урал» (Екатеринбург, Россия)
    • 15 февраля – «Шанхай Шэньхуа» (Шанхай, Китай)

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Сычев оценил перспективы «Локомотива» избежать вылета из РПЛ
    Агент Изидора прокомментировал новость, что француз не летит на сборы «Локомотива» 2
    Комличенко отказал «Локомотиву» 4
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11