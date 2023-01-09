«Локомотив» назвал семь соперников по товарищеским матчам на зимних сборах

Стало известно, с кем сыграет «Локомотив» в рамках подготовки ко второй части сезона-2022/23.
Московский клуб запланировал семь товарищеских матчей на сборах в ОАЭ.
- 18 января, 17:30 – «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)
- 22 января, 16:00 – «Родина» (Москва, Россия)
- 29 января, 17:00 – «Сочи» (Сочи, Россия)
- 2 февраля, 17:30 – «Джохор» (Джохор-Бару, Малайзия)
- 5 февраля, 17:30 – «Урарту» (Ереван, Армения)
- 12 февраля, 17:30 – «Урал» (Екатеринбург, Россия)
- 15 февраля – «Шанхай Шэньхуа» (Шанхай, Китай)
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Источник: сайт «Локомотива»