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Лещук объяснил, зачем получил американскую визу

31 декабря 2022, 20:19
7

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил о получении визы США.

«Последние месяцы было много всего, и мне хотелось отдохнуть от активности в сети.

Но сейчас восполню пробел и немного расскажу вам.

За это время я проделал нелегкий путь по получению американской визы. Сейчас это сделать сложно, потому что в России нет посольств и нужно лететь в другую страну – всe это сопряжено с большими тратами, а гарантии, конечно, никакой, потому что всегда существует вероятность отказа. Но я, всe-таки, решил попробовать, и теперь у меня есть американская виза на три года.

Многие знают про то, что мне очень нравится США, поэтому теперь одна из целей на 2023 – поездка в Америку», – написал Лещук.

  • Игрок – воспитанник «Динамо».
  • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
  • Сезон возобновится в марте.

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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука
Россия. Премьер-лига США. МЛС Динамо Лещук Игорь
Комментарии (7)
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Назарян
1672516355
ну и скатертью тебя дорога!
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111Hunter111
1672516490
Была бы фамилия Петров, то не получил бы.
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Чехов на Садовой
1672517947
Представляю как на собеседовании в посольстве он поливал дерьмом Россию! Иначе никакой визы ему бы не дали! Несмотря на его западенскую фамилию.
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prtcs
1672525583
Он не герой...
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raritet
1672529015
Вопросы к руководству Динамо: " Вы для кого воспитываете своих футболистов? ".
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Axe111
1672569303
Какая полезная инфа
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FanatSerj
1672581798
А нам это зачем знать? такое впечатление что он сделал "каминг-аут" и теперь об этом должны узнать максимальное количество людей, даже если им это неинтересно. Забавно что виза в США теперь ассоциируется с каминг-аут ))))
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