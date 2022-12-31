Лещук объяснил, зачем получил американскую визу

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил о получении визы США.
«Последние месяцы было много всего, и мне хотелось отдохнуть от активности в сети.
Но сейчас восполню пробел и немного расскажу вам.
За это время я проделал нелегкий путь по получению американской визы. Сейчас это сделать сложно, потому что в России нет посольств и нужно лететь в другую страну – всe это сопряжено с большими тратами, а гарантии, конечно, никакой, потому что всегда существует вероятность отказа. Но я, всe-таки, решил попробовать, и теперь у меня есть американская виза на три года.
Многие знают про то, что мне очень нравится США, поэтому теперь одна из целей на 2023 – поездка в Америку», – написал Лещук.
- Игрок – воспитанник «Динамо».
- Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
- Сезон возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука