Озил: «Уверен, команда Пеле и Марадоны на небесах всегда будет непобедимой»

Экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил высказался о смерти легендарного Пеле.

«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры. Твое наследие будет жить вечно.

Уверен, команда Пеле и Марадоны на небесах всегда будет непобедимой», – написал Озил в соцсетях.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Марадоны не стало 25 ноября 2020 года. Ему было 60.

ФИФА признала Пеле и Марадону лучшими футболистами 20-го века.

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