Озил: «Уверен, команда Пеле и Марадоны на небесах всегда будет непобедимой»

Экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил высказался о смерти легендарного Пеле.
«Покойся с миром, одна из величайших легенд игры. Твое наследие будет жить вечно.
Уверен, команда Пеле и Марадоны на небесах всегда будет непобедимой», – написал Озил в соцсетях.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Марадоны не стало 25 ноября 2020 года. Ему было 60.
- ФИФА признала Пеле и Марадону лучшими футболистами 20-го века.
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Источник: твиттер Месута Озила