⚡️ Умер Пеле. Ему было 82 года

Трехкратный чемпион мира Пеле умер в четверг, 29 декабря.

Легендарному бразильцу было 82 года. Он боролся с раком толстой кишки.

Агент бывшего футболиста Джо Фрага подтвердил факт смерти.

Пеле выигрывал ЧМ в 1958, 1962, 1970 годах.

Он делит с Неймаром звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (77 голов).

На клубном уровне форвард выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

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