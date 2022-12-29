⚡️ Умер Пеле. Ему было 82 года

Царство небесное, земля пухом, самые искренние соболезнования всем любителям футбола, невосполнимая утрата
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в четверг, 29 декабря.
Легендарному бразильцу было 82 года. Он боролся с раком толстой кишки.
Агент бывшего футболиста Джо Фрага подтвердил факт смерти.
- Пеле выигрывал ЧМ в 1958, 1962, 1970 годах.
- Он делит с Неймаром звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (77 голов).
- На клубном уровне форвард выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».
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