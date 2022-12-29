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    ⚡️ Умер Пеле. Ему было 82 года

    Трехкратный чемпион мира Пеле умер в четверг, 29 декабря.

    Легендарному бразильцу было 82 года. Он боролся с раком толстой кишки.

    Агент бывшего футболиста Джо Фрага подтвердил факт смерти.

    • Пеле выигрывал ЧМ в 1958, 1962, 1970 годах.
    • Он делит с Неймаром звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (77 голов).
    • На клубном уровне форвард выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

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    Источник: Associated Press

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +784

      Suvorov51 5 минут назад

      Царство небесное, земля пухом, самые искренние соболезнования всем любителям футбола, невосполнимая утрата

      0
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      Рейтинг: +839

      Krics 14 минут назад

      Невосполнимая утрата.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3769

      Черкизовский Кот 17 минут назад

      Вышло очень символично, что Король Футбола ушёл от нас именно тогда, когда мир получил второго Короля Футбола - Месси. Спи спокойно, Легенда.

      0
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      Рейтинг: +173

      Seamus 20 минут назад

      Пока существует футбол, Ты с нами!

      0
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      Рейтинг: +2447

      fakeid 22 минуты назад

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      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12169

      Вомбат 26 минут назад

      Говорят, есть кинопленки с записями его лучших игр, так что память о Пеле останется. Но мне надо записей, я и так буду помнить финал ЧМ 1970, как он дирижировал игрой и как сам забил. Отец тогда сказал мне, что Пеле всегда так играл.

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      Рейтинг: +980

      ScarlettOgusania 30 минут назад

      Прощай, Король футбола, царствие небесное тебе!(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5779

      Enter2006 37 минут назад

      Он умер, но будет жить дальше в наших сердцах!

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      Рейтинг: +628

      Октавиус 39 минут назад

      Прощай, Величайший!

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      Рейтинг: +1006

      SpartakMoskwa 40 минут назад

      Царство небесное
      Легенда покинула нас, такого как он больше не будет
      Мир его не забудет
      Не волнуйся Пеле, Лео с честью займет твой трон

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