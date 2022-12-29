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Беллингем назвал окружению клуб, в который хочет перейти

29 декабря 2022, 13:59
3

Полузащитник дортмундской «Боруссии» сообщил окружению, что хочет перейти в «Реал», сообщает Goal.

В мадридском клубе также заинтересованы в переходе 19-летнего англичанина. Трансфер Беллингема является приоритетным для «Реала».

Сделка может состояться следующим летом. «Боруссия» оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

  • Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
  • Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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Источник: Goal
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Боруссия Д Беллингем Джуд
Комментарии (3)
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Dgad
1672319919
Ждем его в Королевском Клубе летом)
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АКС-74У
1672323780
А что думают по этому поводу в самом Реале?
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