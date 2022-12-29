Беллингем назвал окружению клуб, в который хочет перейти

Полузащитник дортмундской «Боруссии» сообщил окружению, что хочет перейти в «Реал», сообщает Goal.

В мадридском клубе также заинтересованы в переходе 19-летнего англичанина. Трансфер Беллингема является приоритетным для «Реала».

Сделка может состояться следующим летом. «Боруссия» оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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