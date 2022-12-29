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    Аршавин: «Я был более разносторонним игроком, чем Роналду и Пиняев»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на сравнения с новичком «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

    — С вами активно сравнивают Пиняева. По делу?

    — Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.

    — Как это противоречит сравнению с вами? Быстрый дриблинг, пас, удар, резкий старт всегда казались и вашими козырями тоже.

    — Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю, как думаю.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18566

      Cleaner 13 минут назад

      Аршавин, Новый год через три дня, а ты уже в зюзю!...(

      1
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      Рейтинг: +2065

      Bozigit 25 минут назад

      И чем Месси и Кузяев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1165

      Argon 1 час назад

      Ваши ожидания - ваши проблемы.
      На этом Аршавин закончился и как игрок и как человек.

      1
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      Рейтинг: +3420

      acor94 > Argon 49 минут назад

      Так ты и есть тот депутат который его оскорбил?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2084

      Эном айс 1 час назад

      Нет хитрости в игре (в хорошем смысле).. Зато есть преждевременный снобизм в высказываниях. Андрей Сергеевич затрачивал ровно столько энергии, сколько нужно было для решения проблемы..
      (гол Левенцу или знаменитое" где был Аршавин, когда мы забивали Англии"))
      А этот..-так. Пиняев и пиняев. Фамилия себя оправдает.

      1
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      Рейтинг: +3420

      acor94 1 час назад

      Он не говорил про Роналду, он сравнивал себя с Пиняевым. Зачем вырывать из контекста.

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      Рейтинг: +923

      Untitled-1 > acor94 1 час назад

      Стандартный тупой заголовок от Бомбардира. Просили этого не делать, когда они спрашиваи нашего мнения, но им пофиг.

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