Аршавин: «Я был более разносторонним игроком, чем Роналду и Пиняев»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на сравнения с новичком «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

— С вами активно сравнивают Пиняева. По делу?

— Уже говорил: по манере игры он больше похож на Криштиану Роналду. Быстрый дриблинг, перебирает слева направо, отдает, бьет. Умный футболист, но многое в его игре основано на физической готовности, на том, чтобы успеть убрать мяч перед соперником, на чувстве дистанции.

— Как это противоречит сравнению с вами? Быстрый дриблинг, пас, удар, резкий старт всегда казались и вашими козырями тоже.

— Пожалуй, я был более разносторонним игроком. Это не позерство, хотите сравнивайте, хотите нет, все равно. Говорю, как думаю.

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