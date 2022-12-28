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  • Смородская раскритиковала «Локомотив» за трансферы Пиняева и Глушенкова

Смородская раскритиковала «Локомотив» за трансферы Пиняева и Глушенкова

28 декабря 2022, 18:40
3

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала приобретения московского клуба – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Не вижу ничего выдающегося в этих трансферах. Пиняев один из главных талантов страны? Это да, но смотря с чем сравнивать. Я никакого позитива не вижу. Нужно строить команду, а не заниматься пиаром», — сказала Смородская.

  • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
  • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
  • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
  • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Глушенков Максим Пиняев Сергей Смородская Ольга
Комментарии (3)
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gunstilzit
1672244864
Ты уже настроилась,что после тебя всё переделывали.
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maior-60
1672246643
Слушайте, что глаголет гигант футбольной мысли, ее мнение особенно важно и ценно для российского футбола. Пустить Локомотив под откос - для нее плевое дело!
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НикКин
1672246667
Согласен все что не кому не нужное собирают точно ФНЛ собрались
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