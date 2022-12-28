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    Смородская раскритиковала «Локомотив» за трансферы Пиняева и Глушенкова

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала приобретения московского клуба – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

    «Не вижу ничего выдающегося в этих трансферах. Пиняев один из главных талантов страны? Это да, но смотря с чем сравнивать. Я никакого позитива не вижу. Нужно строить команду, а не заниматься пиаром», — сказала Смородская.

    • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +348

      НикКин 35 минут назад

      Согласен все что не кому не нужное собирают точно ФНЛ собрались

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      Рейтинг: +5956

      maior-60 36 минут назад

      Слушайте, что глаголет гигант футбольной мысли, ее мнение особенно важно и ценно для российского футбола. Пустить Локомотив под откос - для нее плевое дело!

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      Рейтинг: +641

      gunstilzit 1 час назад

      Ты уже настроилась,что после тебя всё переделывали.

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