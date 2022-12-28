Смородская раскритиковала «Локомотив» за трансферы Пиняева и Глушенкова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала приобретения московского клуба – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Не вижу ничего выдающегося в этих трансферах. Пиняев один из главных талантов страны? Это да, но смотря с чем сравнивать. Я никакого позитива не вижу. Нужно строить команду, а не заниматься пиаром», — сказала Смородская.

Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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