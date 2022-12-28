Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев» после перехода в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» — клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал.

Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам — за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».

Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит.

Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всe! – сказал Сергей Пиняев.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан на 4 года.

Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.

За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно