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    Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев» после перехода в «Локомотив»

    Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов».

    «Крылья Советов» — клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал.

    Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам — за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях».

    Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит.

    Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всe! – сказал Сергей Пиняев.

    • Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан на 4 года.
    • Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.
    • За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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