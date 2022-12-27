Агент Самошникова прокомментировал новость о переходе игрока в «Локомотив»

Евгений Моисеев, агент защитника «Руина» Ильи Самошникова, прокомментировал информацию о том, что игрок согласовал контракт с «Локомотивом».

«Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с «Локомотивом». Игрок сейчас в отпуске — не хочу его беспокоить. В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим», — сказал Моисеев.

В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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