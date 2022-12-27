В контракте Беллингема есть сумма отступных. На него претендуют «Реал» и три клуба АПЛ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем сможет летом сменить команду за фиксированную сумму.
Как пишет Daily Mail, отступные в контракте 19-летнего англичанина составляют 60 миллионов фунтов (68 млн евро).
Свой интерес к футболисту обозначили «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».
- Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
- Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.
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Источник: Daily Mail