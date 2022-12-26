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    «Шикарный выбор». Газизов – о Бердыеве в «Сочи»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

    «Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в российской Премьер-лиге ничего не значит.

    С позиции «Сочи» это шикарный выбор. С таким наставником всегда приятно работать. Относительно будущих результатов сочинцев отмечу лишь, что специалисты такого масштаба просто так не приходят», – сказал Газизов.

    • Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора».
    • Он сменил Вадима Гаранина.
    • Сочинцы набрали 25 очков в 17 турах РПЛ и занимают 9-е место в таблице.

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    Источник: Vprognoze.ru

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