«Шикарный выбор». Газизов – о Бердыеве в «Сочи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Курбан Бекиевич зарекомендовал себя одним из самых грамотных специалистов в российском футболе. Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в российской Премьер-лиге ничего не значит.
С позиции «Сочи» это шикарный выбор. С таким наставником всегда приятно работать. Относительно будущих результатов сочинцев отмечу лишь, что специалисты такого масштаба просто так не приходят», – сказал Газизов.
- Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора».
- Он сменил Вадима Гаранина.
- Сочинцы набрали 25 очков в 17 турах РПЛ и занимают 9-е место в таблице.
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Источник: Vprognoze.ru