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    Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев обратился к болельщикам в преддверии ухода из клуба.

    «Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре.

    Хочется правильно, с уважением, отблагодарить всех и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», – написал Пиняев.

    • Ожидается, что 18-летний футболист продолжит карьеру в «Локомотиве».
    • Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.
    • За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

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    Источник: «Волжская защепка»

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