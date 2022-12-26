Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев обратился к болельщикам в преддверии ухода из клуба.

«Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре.

Хочется правильно, с уважением, отблагодарить всех и попрощаться со всеми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе», – написал Пиняев.

Ожидается, что 18-летний футболист продолжит карьеру в «Локомотиве».

Пиняев выступал за «Крылья» с июля 2021 года.

За 1,5 сезона он забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 45 матчах.

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