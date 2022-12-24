Черчесов назвал главное открытие ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, какую сборную считает открытием чемпионата мира в Катаре.

«Конечно, это Марокко. Но я знаю эту сборную, потому что у нас играют два марокканца – братья Ммаэ. Очень удивились, что они не поехали на чемпионат мира, потому что эти полгода Ммаэ были очень хороши.

Один цементировал оборону, а второй здорово играл в нападении. Немножко расстроились из-за этого.

Марокканцы победили своих соперников командной игрой. По именам – все футболисты играют в топовых лигах, многие в отличных клубах.

Если бы они все играли во вторых дивизионах, то это был бы сюрприз. Но всe равно такое выступление делает Марокко честь», – заявил Черчесов.

Сборная Марокко стала 4-й на ЧМ-2022, уступив бронзу Хорватии.

В плей-офф турнира они выбили Испанию и Португалию.

Это 1-я африканская команда, дошедшая до полуфинала мирового первенства.

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https://www.championat.com/football/news-4938827-stanislav-cherchesov-rasskazal-kakuyu-komandu-schitaet-otkrytiem-chm-2022.html?utm_source=copypaste