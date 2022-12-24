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    Черчесов назвал главное открытие ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, какую сборную считает открытием чемпионата мира в Катаре.

    «Конечно, это Марокко. Но я знаю эту сборную, потому что у нас играют два марокканца – братья Ммаэ. Очень удивились, что они не поехали на чемпионат мира, потому что эти полгода Ммаэ были очень хороши.

    Один цементировал оборону, а второй здорово играл в нападении. Немножко расстроились из-за этого.

    Марокканцы победили своих соперников командной игрой. По именам – все футболисты играют в топовых лигах, многие в отличных клубах.

    Если бы они все играли во вторых дивизионах, то это был бы сюрприз. Но всe равно такое выступление делает Марокко честь», – заявил Черчесов.

    • Сборная Марокко стала 4-й на ЧМ-2022, уступив бронзу Хорватии.
    • В плей-офф турнира они выбили Испанию и Португалию.
    • Это 1-я африканская команда, дошедшая до полуфинала мирового первенства.

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    https://www.championat.com/football/news-4938827-stanislav-cherchesov-rasskazal-kakuyu-komandu-schitaet-otkrytiem-chm-2022.html?utm_source=copypaste

    https://www.championat.com/football/news-4938827-stanislav-cherchesov-rasskazal-kakuyu-komandu-schitaet-otkrytiem-chm-2022.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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