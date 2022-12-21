Широков посоветовал Дзюбе два клуба, в которые ему стоит перейти

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Куда ему идти? По-хорошему, надо идти в «Сочи», где нужен нападающий. Но вопрос в том, хочет ли его видеть Курбан Бекиевич.

«Локомотив» еще может взять, если уедут иностранцы. Если не получится с Глушенковым, может остаться один Игнатьев», – сказал Широков.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны кипрской «Кармиотиссы».

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