Кирьяков: «Любой скажет, что Сычевому не стоило переходить в «Крылья Советов»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не понимает трансфер форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

– Любой скажет, что Сычевому не стоило переходить в «Крылья Советов». Если бы предложение было от клуба из топ-5, тогда переход себя бы оправдывал. Может, финансовый фактор сыграл важную роль. Сделали предложение, от которого Сычевой не смог отказаться, но «Крылья» не обладают настолько сильными финансовыми мощностями.

– Заиграет ли Сычевой в самарской команде?

– Ему нужно время на адаптацию, чтобы принять новые требования тренера. Чем выше уровень игрока, тем быстрее у него проходит адаптация. Сычевой выстрелил в первой части сезона, но это не означает, что Владимир продолжит успешно выступать в РПЛ.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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