Кирьяков: «Любой скажет, что Сычевому не стоило переходить в «Крылья Советов»

Не любой так скажет, потому что для Сычевого это экзамен или испытательный срок, учитывая то, что в нынешнем контракте игрока право на его выкуп теперь только есть у зенита. Только у Зенита, и ни у кого ЛЮБОГО - другого из топ-5! Так что Кирьяков далёк от истинного положения вещей в данном вопросе.
Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не понимает трансфер форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
– Любой скажет, что Сычевому не стоило переходить в «Крылья Советов». Если бы предложение было от клуба из топ-5, тогда переход себя бы оправдывал. Может, финансовый фактор сыграл важную роль. Сделали предложение, от которого Сычевой не смог отказаться, но «Крылья» не обладают настолько сильными финансовыми мощностями.
– Заиграет ли Сычевой в самарской команде?
– Ему нужно время на адаптацию, чтобы принять новые требования тренера. Чем выше уровень игрока, тем быстрее у него проходит адаптация. Сычевой выстрелил в первой части сезона, но это не означает, что Владимир продолжит успешно выступать в РПЛ.
- Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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