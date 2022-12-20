Стало известно, сколько «Крылья Советов» готовы платить Сычевому

Появилась новая информация о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Самарский клуб готов увеличить зарплату игрока в два раза – с 2 до 4 миллионов рублей в месяц. Также ему предлагают подъемные в размере 35 миллионов рублей.

Если 26-летний форвард согласится на трансфер, то за него заплатят 100 миллионов рублей, а контракт будет рассчитан на 3,5 года.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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