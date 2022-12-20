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    Лучший бомбардир РПЛ Сычевой может перейти в «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» хотят купить нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

    Самарский клуб готов выкупить игрока за 100 миллионов рублей. Это отступные в его контракте.

    «Крылья» уже ведут переговоры с 26-летним форвардом, на которого претендует еще один неназванный клуб РПЛ.

    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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