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    В «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию о том, что нападающий Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».

    «Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с «Крыльями». Все к этому шло», – сказал Еремякин.

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99301

      zigbert 13 минут назад

      В общем то неожиданный переход. Для Крыльев Сычевой очень даже пригодится после ухода Пиняева и Глушенкова.

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