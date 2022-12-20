В «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию о том, что нападающий Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов».

«Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с «Крыльями». Все к этому шло», – сказал Еремякин.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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