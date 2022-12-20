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    Нигматуллин раскритиковал аргентинца Мартинеса, который приложил «Золотую перчатку» к паху

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поступок голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на церемонии награждения ЧМ-2022.

    • Футболист «Астон Виллы» выиграл «Золотую перчатку» как лучший голкипер турнира.
    • Получив награду, он приложил ее к паху.
    • Мартинес объяснил свой жест так: «Я сделал это, потому что французы освистывали меня».

    «Мне не очень понравилось поведение Эмилиано Мартинеса. После окончания финала он вeл себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь!

    Да, он победитель чемпионата мира… Герой своей сборной, который спасал команду в сериях пенальти. Сделал великолепный сейв на последних секундах овертайма. Но надо оставаться человеком. Нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые будут брать с тебя пример.

    Брать приз лучшего вратаря мундиаля и прикреплять к одному месту — несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному», — сказал Нигматуллин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      Назарян 4 минуты назад

      а кто таков Натулин что бы кому то что то советовать у нас был такой игрок ?

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