Нигматуллин раскритиковал аргентинца Мартинеса, который приложил «Золотую перчатку» к паху

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поступок голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на церемонии награждения ЧМ-2022.

Футболист «Астон Виллы» выиграл «Золотую перчатку» как лучший голкипер турнира.

Получив награду, он приложил ее к паху.

Мартинес объяснил свой жест так: «Я сделал это, потому что французы освистывали меня».

«Мне не очень понравилось поведение Эмилиано Мартинеса. После окончания финала он вeл себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь!

Да, он победитель чемпионата мира… Герой своей сборной, который спасал команду в сериях пенальти. Сделал великолепный сейв на последних секундах овертайма. Но надо оставаться человеком. Нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые будут брать с тебя пример.

Брать приз лучшего вратаря мундиаля и прикреплять к одному месту — несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному», — сказал Нигматуллин.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно