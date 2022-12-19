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    Мартинес объяснил, почему приложил «Золотую перчатку» к паху

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему голкиперу чемпионата мира-2022.

    После вручения «Золотой перчатки» Мартинес приложил ее к паху.

    «Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», – сказал Мартинес.

    • Мартинес по ходу турнира выиграл 2 серии пенальти.
    • Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Мартинес играет за «Астон Виллу».

    Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES.

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    Источник: As

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