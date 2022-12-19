Мартинес объяснил, почему приложил «Золотую перчатку» к паху

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему голкиперу чемпионата мира-2022.

После вручения «Золотой перчатки» Мартинес приложил ее к паху.

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», – сказал Мартинес.

Мартинес по ходу турнира выиграл 2 серии пенальти.

Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Мартинес играет за «Астон Виллу».

Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей