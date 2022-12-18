Ди Мария расплакался после гола в ворота Франции в финале ЧМ-2022

В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции. Аргентинцы выигрывают со счетом 2:0.

Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте после фола на Анхеле Ди Марии.

Затем Ди Мария забил второй гол. После забитого мяча он расплакался.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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