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    Алдонин: «В финале ЧМ-2022 буду болеть исключительно за Месси»

    Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Я, как многие болельщики, переживаю за Месси на протяжении всего чемпионата мира. В финале буду болеть исключительно за него, очень хочется, чтобы он поднял этот кубок [над головой].

    Но могу сказать, что до матча небольшим фаворитом являются французы, в том числе в плане атлетичности. Мне не кажется, что они непобедимы, но, тем не менее, финал будет очень интересным», – считает Алдонин.

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    Источник: «Чемпионат»

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