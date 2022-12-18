Алдонин: «В финале ЧМ-2022 буду болеть исключительно за Месси»

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Я, как многие болельщики, переживаю за Месси на протяжении всего чемпионата мира. В финале буду болеть исключительно за него, очень хочется, чтобы он поднял этот кубок [над головой].

Но могу сказать, что до матча небольшим фаворитом являются французы, в том числе в плане атлетичности. Мне не кажется, что они непобедимы, но, тем не менее, финал будет очень интересным», – считает Алдонин.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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