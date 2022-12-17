Модрич: «Возможно, я сыграл последний матч на ЧМ. Но я продолжу выступать за Хорватию»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич дал понять, что пока не заканчивает карьеру в команде.

«Возможно, я провел последний матч на чемпионате мира, но наверняка сказать не могу.

Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций, потом посмотрим», – сказал Модрич.

Модрич выступает за Хорватию с 2006 года.

В матче за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия победила Марокко (2:1).

Модричу 37 лет.

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