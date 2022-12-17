«Я болел за кого угодно против них». Президент Сербии – о сборной Хорватии в плей-офф ЧМ-2022

Президент Сербии Александр Вучич ответил, поддерживал ли он сборную Хорватии на чемпионате мира.

Сербы вылетели из турнира по итогам группового этапа.

Хорваты дошли до полуфинала, где были разгромлены Аргентиной (0:3).

Сегодня в матче за 3-е место они сыграют с Марокко.

«Кто-то скажет «молодцы, соседи», но не я. Болел за кого угодно против них.

Друзей не выбирают по тому, где живешь. Их выбирают по интересам, из-за верности и взаимного уважения», – заявил Вучич.

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