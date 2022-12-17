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    «Я болел за кого угодно против них». Президент Сербии – о сборной Хорватии в плей-офф ЧМ-2022

    Президент Сербии Александр Вучич ответил, поддерживал ли он сборную Хорватии на чемпионате мира.

    • Сербы вылетели из турнира по итогам группового этапа.
    • Хорваты дошли до полуфинала, где были разгромлены Аргентиной (0:3).
    • Сегодня в матче за 3-е место они сыграют с Марокко.

    «Кто-то скажет «молодцы, соседи», но не я. Болел за кого угодно против них.

    Друзей не выбирают по тому, где живешь. Их выбирают по интересам, из-за верности и взаимного уважения», – заявил Вучич.

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    Источник: Novosti.rs

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