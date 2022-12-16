Зеедорф: «Мне нравится Мбаппе, но Месси не стоит ни с кем сравнивать»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф отказался сравнивать форвардов сборной Франции и Аргентины Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

«Мне нравится игра Мбаппе, он делает невероятную работу. Любое касание мяча – это ожидание чего-то необычного.

Но Мбаппе отличается от Месси. Лионель может задавать тон на любом участке поля. Его не стоит сравнивать ни с кем.

Мбаппе делает разницу ближе к чужим воротам. Касается мяча – и происходит волшебство», – сказал Зеедорф.

Финал чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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