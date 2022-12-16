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    Зеедорф: «Мне нравится Мбаппе, но Месси не стоит ни с кем сравнивать»

    Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф отказался сравнивать форвардов сборной Франции и Аргентины Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

    «Мне нравится игра Мбаппе, он делает невероятную работу. Любое касание мяча – это ожидание чего-то необычного.

    Но Мбаппе отличается от Месси. Лионель может задавать тон на любом участке поля. Его не стоит сравнивать ни с кем.

    Мбаппе делает разницу ближе к чужим воротам. Касается мяча – и происходит волшебство», – сказал Зеедорф.

    • Финал чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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    Источник: RMC Sport

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    16.12.2022 23:54
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