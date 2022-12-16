Где и во сколько смотреть матч Хорватия – Марокко: 17 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

Хорваты в полуфинале проиграли аргентинцам (0:3), марокканцы уступили французам (0:2).

Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 45 857 зрителей.

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Встреча состоится в субботу, 17 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Хорватия – Марокко

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